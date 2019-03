Mairie de Mbacké, Pape Thiam de la Cojer se lance dans la course

ENFIN MA DÉCLARATION !!!

Chers mbackoises et mbackois,nous voici au début du second mandat du Président Macky Sall à la magistrature suprême de notre pays.

Et à l’instar de ses prédécesseurs, notre localité a toujours bénéficié de nominations et de promotion pour ses fils. Après 7ans au pouvoir, il y’a aucune réalisation, aucune infrastructure et une seule nomination. Mbacké mérite plus que ça. Les militants et militantes de bby croient en leur président mais n’ont rien reçu en retour. S’il y’avait autant de nominations qu’à Fatick ou â Matam ou â Thiès, nous aurions gagné chaque élection car Mbacké sait voter et sait reconnaître les efforts consentis. D’autres part, depuis la disparition de feu Ibrahima Gueye, Mbacké n’a plus de responsables politiques capables de se positionner et défendre les intérêts de ses concitoyens. Ainsi, pour hisser haut le drapeau mbackois et être présent dans les instances de décisions, j’appelle à la conscience collective et juvénile . Chers camarades jeunes, nos anciens nous ont légué un héritage, à nous de le préserver quel que soit le prix à payer. Je ne voudrai pas revenir sur ce qui s’est passé lors de la présidentielle mais c’est avec beaucoup de difficultés que nous avons battu campagne au moment où des responsables se partageaient les moyens destinés à leurs militants. Paradoxe ! On ne peut pas être le patron et vouloir garder ce qui revient de droit à ceux qu’ils appellent leurs militants. Alors, l’heure à sonné ! Il urge pour nous, de prendre notre destin en main et travailler pour le rayonnement de notre cher Mbacké. Sur ce, je vous fais part de notre intention de briguer le suffrage des nôtres pour la mairie de Mbacké et à cet effet, nous appelons toutes les forces vives de notre localité pour un Mbacké uni et prospère !!

Cette déclaration porte à 15 le nombre de candidats pour le poste de maire et dont l’élection est prévu probablement en début décembre sauf changement.