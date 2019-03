Liverpool reprend la tête de la Premier League

Sans être flamboyants, les Reds ont été s’imposer à Londres sur le terrain de Fulham (2-1) pour reprendre provisoirement la tête du classement de Premier League à Manchester City, avec un match d’avance.

Les hommes de Klopp concrétisent leur domination du début de rencontre dès la première demi-heure, suite à une belle combinaison entre Firmino et Mané. Le Sénégalais fixe deux défenseurs et sert son coéquipier en profondeur dans la surface. Le Brésilien lui renvoie parfaitement le ballon dans l’axe, et l’attaquant sénégalais conclut d’une frappe imparable.

Sadio Mané est dans une forme étincelante en 2019 : il a marqué 9 buts en championnat depuis le début d’année, et 1 but par match lors de ses 11 dernières apparitions. Seul Agüero affiche un tel rendement actuellement. En inscrivant son 17e but de la saison, l’attaquant rejoint Agüero, Aubameyang, Salah et Kane en tête du classement des buteurs de PL.

Les Reds poussent pour se mettre à l’abri au retour des vestiaires, mais ni Firmino (48e), Wijnaldum (52e) ou Salah (62e) ne parviennent à concrétiser le bon premier quart d’heure des visiteurs en deuxième période.

À l’heure de jeu, Fulham inscrit un but refusé logiquement pour une position de hors-heu de Mitrovic, mais parvient finalement à égaliser grâce à Babel, qui profite d’une erreur de Van Dijk pour marquer dans le but vide (74e), 1 minute après une tête de Mané sur la barre.

Mais les joueurs de Liverpool ne baissent pas les bras, et reprennent l’avantage grâce à Milner, qui transforme sereinement le pénalty obtenu par l’inévitable Mané (81e). Les hommes de Klopp dominent la fin de rencontre, sans aggraver d’avantage le score.

Avec ce résultat, Liverpool est de nouveau leader de Premier League avec 76 points et 2 unités d’avance sur les Cityzens, qui ont un match en retard à disputer.