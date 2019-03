L’ex Ministre Assane Diop porte plainte pour diffamation…

Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF continue de diviser les partisans de Macky à Koungheul (région Kaffrine). Le Ministre conseiller Assane Diop, par ailleurs, Président du Conseil Départemental de la localité précitée, vient d’ester en justice Serigne Ndao. Du moins, si l’on croit en notre source. Et pour cause, le jeune leader du mouvement «Ndaam»( favorable à la mouvance présidentielle), aurait soutenu dans un journal de la place que si le candidat Sonko était parvenu à engranger plus de mille ( 1000) voix dans la capitale du Bambouck, c’est par ce que le Ministre Assane Diop aurait donné des consignes aux populations et, notamment, aux étudiants de Koungheul , pour voter en sa faveur. Une information qui a créée des vagues et a, ainsi, poussé l’ancien Ministre de la Santé et de l’Action Sociale sous le régime du Président Diouf, de saisir par plainte le Commandant Lèye de la Brigade de Gendarmerie de Koungheul. Sauf changement de dernière minute, le mis en cause accusé de diffamation et diffusion de fausses nouvelles devra se présenter devant les enquêteurs, ce lundi.