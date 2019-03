Les femmes de Benno Bok Yaakaar se réjouissent de la victoire du président Macky Sall et saluent vivement la maturité du peuple sénégalais, qui en toute responsabilité et dans la plus grande discipline à exercer son droit de vote et élu librement son président de la république.

Ce candidat en la personne de son excellence le président Macky Sall mérite le choix porté sur sa personne eu égard à son bilan fort élogieux et des perspectives définies et ouvertes par le plan Sénegal émergent.

Les femmes de Benno Bok Yaakaar encouragent le président Macky Sall dans sa dynamique de faire de notre cher pays, un pays de référence dans tous les secteurs sociaux, économiques, infrastructurels et politiques.

Les femmes de Benno Bok Yaakaar se félicitent de la forte mobilisation des femmes et leur vote massif pour porter leur candidat Macky Sall à la tête de l’Etat pour une seconde fois. Notre concept « Agir sur le terrain pour le 1er tour » a été déterminant pour la victoire.

Les femmes de Benno Bok Yaakaar décernent un satisfecit, une mention spéciale à madame la 1ére dame Mariéme Faye Sall pour avoir été inlassablement à leurs côtés et d’avoir joué un rôle considérable pour cette brillante victoire acquise dès le 1er tour de l’élection présidentielle du 24 Février 2019.

Les femmes de Benno Bok Yaakaar se réjouissent de l’appel au dialogue lancé par son excellence le Président Macky Sall, appel qui témoigne de son humilité et de sa volonté de voir tous les fils du Sénegal se mettre au travail pour servir solidairement notre pays.

OUI, le temps de l’élection présidentielle est passé, le peuple souverain a renouvelé sa confiance au président Macky Sall, il devient dés lors impératif de nous remettre au travail au profit exclusif du peuple sénégalais.

Les femmes de Benno Bok Yaakaar s’indignent de la sortie du candidat malheureux de la coalition Idy2019 et invitent le président de cette coalition de recalés au parrainage à la retenue et au respect du choix des sénégalaises et des sénégalais.

Crédité d’un score sans appel de 2 554 605 voix, soit 58,26 %, le candidat Macky Sall a obtenu trois fois le score de son suivant qui se trouve être le candidat Idrissa Seck, crédité de 898 674 voix pour un pourcentage de 20,51%.

Le candidat d’Idy2019 ne dispose ni de capacités, ni de réalisations concrètes et palpables malgré son passage éphémère à la primature, ni de leadership avéré pour faire sortir le peuple sénégalais dans la rue.

Le candidat d’Idy2019, adepte des faux, faux diplômes, faux PV, faux résultats doit savoir raison garder et accepter humblement le choix du peuple souverain.

Pour la Coordination Nationale des Femmes de Benno Bok Yaakaar

Mme N’deye Mariéme Badiane

Présidente Nationale