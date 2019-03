Les membres de la Convergence des Jeunes Républicains (COJER) ont organisé ce dimanche 17 mars 2019 un point de presse à l’auberge Thomas Sankara pour revendiquer la part de Kédougou durant ce second mandat du président Macky Sall.

Ce point de presse a rassemblé, des jeunes, hommes comme femmes de toutes les sensibilités de Benno Bokk Yaakaar. En plus de remercier tous les leaders politiques de BBY qui ont contribué à la bonne organisation de ce point de presse, les responsables de la COJER ont demandé aux jeunes de ne point faire apparaitre leurs penchants pour tel ou tel leader. Ils ont précisé par ailleurs qu’il s’agit là d’un combat commun pour l’intérêt de la région de Kédougou et non pour les bénéfices de tel ou tel leader de l’APR et des partis alliés.

L’honneur a été donné à M Cheikh Omar Dangnokho pour la lecture du mémorandum rédigé pour les besoins de ce point de presse.

« Le 24 février 2019, les sénégalais ont donné la majorité des voix pour diriger ce pays avec un suffrage de 58,27 %. La COJER se félicite de cette victoire à Kédougou et partout au Sénégal. Ce résultat est le fruit d’une collaboration entre tous les leaders qui se sont donné la main pour cette victoire éclatante. Nous nourrissons un grand espoir durant ce second mandat du président Macky Sall. Nous pensons que Kédougou sortira de ses difficultés. Nous souhaitons que le président puisse prendre en compte les préoccupations de la jeunesse, notamment l’accès à l’emploi, à la formation et aux financements pour leurs projets. Le président de la République doit promouvoir cette jeunesse qui se bat nuit et jour pour sa cause. Kédougou changera de visage avec le président Macky Sall. Durant son premier mandat, il a fait des réalisations dans la région de Kédougou. Pour ce second mandat, nous voulons de l’éclairage public à Kédougou, la voirie urbaine, l’accès à l’eau potable, des infrastructures socio-éducatives de base. Nous voulons également l’implication de nos leaders dans les instances de prise de décisions. Pendant son premier mandat, aucun fils de la région de Kédougou n’a été promu dans les instances de prise de décisions.

Monsieur le président de la République, Macky Sall, la jeunesse de Kédougou accompagnera votre vision du Sénégal émergent. Nous remercions nos leaders qui se battent tous les jours pour asseoir votre vision. Nous remercions également, les membres de la COJER, les femmes qui se battent tous les jours, et toutes les populations de Kédougou » a-t-il dit.

Les membres de la COJER ont par ailleurs promis de rester derrière tout responsable politique de l’APR qui sera promu à des postes de responsabilités.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn