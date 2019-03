Réélu dès le 1er tour de la présidentielle du 24 février dernier, le Président Macky Sall va désormais faire face à son 5ème adversaire à la présidentielle qui entre justement en jeu dès après sa prestation de serment prévue le 2 Avril prochain; il s’agit de ses engagements. En effet, bien avant la campagne et durant celle-ci, le Président Sall s’est focalisé sur son bilan mais aussi et surtout sur ses intentions pour son second mandat si les sénégalais lui renouvelaient leur confiance. Maintenant que c’est fait, la balle revient dans son camp. Plus il y va vite, mieux ce sera pour lui et son gouvernement car ne pouvant plus se réfugier derrière le prétexte des 1er mandats savoir avoir un temps d’adaptation. Après sept ans au pouvoir, il doit pouvoir aller vite, beaucoup plus vite que lors de son premier mandat. Dans le département de Bignona, les intentions du président sont connues de tous et c’est à ce niveau qu’on l’attend de pied ferme. En plus du désenclavement avec les routes qu’il s’est engagé à faire, le chef l’Etat a annoncé une révolution dans le monde rural avec les investissements prévus dans le cadre de la phase 2 du PUDC lancé à Bignona en Octobre. Autre dossier sur lequel le Président est attendu, c’est le barrage d’Affiniam dont l’arrêt des travaux depuis plus de 3 décennies rend la vie et l’activité agricole presqu’impossible dans plusieurs localité du département. Les jeunes eux, ne pourront jamais comprendre que leur stade ne soit pas terminé. Autre dossier qui retient l’attention des populations dans le Fogny c’est le quai de pêche que le Président de la République a promis de réaliser à Bignona sans donner les détails c’était à l’occasion de son message à la nation du 31 Décembre 2018 C’est dire que le prochain gouvernement du Sénégal aura du pain sur la planche pour matérialiser les intentions d’un Président qui tenait absolument à son second mandat. L.BADIANE pour xibaaru.sn