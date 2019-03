Les animateurs du mouvement «And Défaar Kaolack» prennent fait et cause pour Amadou Ba. Ils viennent, ainsi, de s’ériger en bouclier du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan Amadou Ba. Ibrahima Faye et Cie sont d’avis que, vu les efforts multiples consentis par l’argentier de l’Etat du Sénégal pour faire tomber la capitale sénégalaise dans l’escarcelle «marron-beige», il mérite autre que ces combines, calomnies et autres incartades. A l’en croire : «Que les détracteurs du Ministre Amadou Ba se le tiennent pour dit. On n’acceptera plus que des mercenaires s’emploient dans une entreprise de dénigrement à l’encontre de ce serviteur de l’Etat et du Président de la République Macky Sall. Voilà quelqu’un qui a tout fait pour que la victoire de Dakar soit possible. Qu’on cesse ces attaques injustifiées, ces complots et combines qui ne disent pas leur nom», a dit, rageusement, Ibrahima Faye. Le chef de file de cette structure, de poursuivre sa diatribe : « Le Ministre Amadou Ba, à l’image du Président Macky, est un partisan de l’action concrète. Il a pu redresser notre économie. Sur le plan politique, il est le leader incontesté au niveau de Dakar. Avec Madame la Première Dame, il a renversé la tendance durant deux échéances (législatives et présidentielle). Il mérite des congratulations et non ce sabotage. Que le Président Mack se lève et rappelle à l’ordre ces agitateurs de mauvais aloi. Désormais, l’on ne se laissera plus faire. Ce sera œil pour œil, dent pour dent », menace-t-il.