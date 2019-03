Après le coup KO de Macky…L’opposition se cherche en silence

Trois semaines après l’élection présidentielle, alors que Macky Sall invite à un « dialogue national sans exclusive », l’opposition sénégalaise observe le silence et mûrit sa stratégie en vue des prochaines échéances électorales.

« Nous organisons la riposte », confiait Malick Gakou de la coalition Idy2019, le 27 février, à la veille de la publication des résultats provisoires de la présidentielle, convaincu que ceux-ci seraient « tripatouillés » en faveur de Macky Sall. Le lendemain, la Commission nationale de recensement des votes (CRNV) annonçait la victoire du président sortant, avec 58,27% des suffrages exprimés. Des résultats immédiatement rejetés par l’opposition, qui ne les a pas pour autant contestés devant le Conseil constitutionnel. Mais depuis lors, ses principaux leaders observent le silence.

Idrissa Seck et Ousmane Sonko, arrivés respectivement deuxième et troisième de l’élection, ont fait de brèves déclarations afin de remercier leurs sympathisants, réitérant leur refus de reconnaître la transparence et la neutralité du scrutin.

Actuellement aux États-Unis, Issa Sall s’est contenté d’un message posté sur Twitter début mars, demandant « à tous d’avancer sans rancune ni déception. Une élection n’est qu’un moment dans la vie de la République. Le devoir a été fait avec une exemplarité dans le militantisme et des convictions. De belles pages sont encore à écrire avec vous ». Madické Niang, arrivé bon dernier avec 1,48 % des voix, a rencontré son « fan club », annoncé son départ du Parti démocratique sénégalais (PDS) et démissionné de son poste de député. Quant aux proches de Khalifa Sall et de Karim Wade, empêchés de se présenter et dont l’avenir politique est encore incertain, ils ne se sont pas exprimés publiquement.

Investigation électorale.