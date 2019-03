Une délégation de Rewmi chez le Colonel Abdourahim Kébé

Une forte délégation conduite par le coordonnateur régional de Rewmi, Dr Abdoulaye Ndoye a rendu visite hier, au Colonel Abdourahim Kébé pour lui exprimer son soutien suite à son arrestation pour incitation à une révolte. Selon le journal l’As, le Colonel Kébé et ses hôtes ont échangé pendant longtemps. Avant que ce dernier apporte un démenti à sa supposée séparation avec Idrissa Seck. Pour le responsable de Rewmi à Saint-Louis, il s’agit d’une « Fake News » et qu’il est et reste dans le parti. Il promet d’être dans les futurs combats avec son leader, Idrissa Seck. A l’en croire, rien n’a changé dans ses relations avec Idrissa Seck. Le Colonel à la retraite précise que s’il y avait un quelconque problème, il aurait eu le courage de le dire tout haut. Il dit avoir toujours le courage de ses idées. Dr Abdoulaye Ndoye a salué les mises au point du Colonel Kébé. Selon Dr Ndoye, Abdourahim Kébé est plus que jamais déterminé à accompagner le président Idrissa Seck.