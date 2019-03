Real Madrid: Zidane évoque le transfert de Mbappé

A la veille de son retour sur le banc du Real Madrid samedi face au Celta Vigo en Liga (16h15), Zinédine Zidane a été interrogé sur une éventuelle arrivée de des attaquants du PSG Neymar et Kylian Mbappé. Pas très bavard sur le sujet, Zizou a déclaré qu’il n’avait rien réclamé à son président Florentino Perez qui rêve de les recruter.

Ce n’est que le début du feuilleton mais, à peine revenu au Real Madrid, Zinédine Zidane doit déjà s’exprimer sur le mercato estival. La faute à son président Florentino Perez qui a déclaré ouvertement son souhait de recruter les deux attaquants stars du PSG Neymar et Mbappé. Ce vendredi, à la veille de son grand retour sur le banc merengue pour la réception du Celta Vigo (16h15), Zizou n’a donc pas échappé aux questions des journalistes sur les deux Parisiens. « Vous savez que je ne vais pas parler de joueurs qui ne sont pas les miens. La saison est encore en cours, je ne vais pas parler. On connaît les deux joueurs dont vous me parlez, leurs qualités, le type de joueurs qu’ils sont » a-t-il déclaré.

« Je n’ai rien demandé »

Relancé sur l’ancien Monégasque et la perspective de le recruter, ZZ a consenti: « Comme toujours, avec tous les bons joueurs, je serais ravi. Mais je n’ai rien demandé (au président), ce n’est pas le moment. Le plus important, c’est ce qu’on a demain, se remettre à penser positivement tous et à essayer de gagner le match. Après on aura le temps de penser à tout le reste. Je ne suis pas là pour faire des croix ou mettre des ronds (sur les joueurs de l’effectif, ndlr). Je suis là pour terminer la saison bien avec eux, tous ensemble. Et eux ils ont envie de montrer tout ce qu’ils ont fait jusqu’à maintenant, de montrer que les joueurs qu’ils ont été n’ont pas changé. Ils ont la possibilité de le faire demain (samedi) et de le faire pendant encore 11 matches. »