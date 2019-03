Macky sous pression…Gris-gris, marabout et chantage

Il ne fait pas bien d’être président élu du Sénégal et être dans l’attente de la composition de son gouvernement. C’est le cas du président Macky Sall qui a été réélu président du Sénégal au 1er tour, le 24 février dernier avec 58,26%.

Depuis qu’il est réélu, le président Macky peaufine la composition de gouvernement qui sera mis en place après sa prestation de serment le 02 avril et avant la fête de l’indépendance. Ce qui veut dire que le gouvernement sera mis en place le 3 avril. Mais avant d’arriver c cette date, le président de la République fait l’objet de pression de toute nature.

Un marabout met en ligne

Des images font le tour de la toile. Un marabout qui n’a pas osé dévoiler son visage mystérieux vend des gris-gris (Ndombo en wolof) pour devenir ministre et DG.

« À Vendre Ndombo pour nomination…Petit Ndomo poste Directeur, HCCT, PCA

Grand Ndombo poste Ministre…Prix abordable discrétion assurée » et voici les gris-gris mis en ligne. Et selon des indiscrétions, la maison du marabout ne désemplit pas.

Chantage médiatique

Après la campagne et la victoire, la campagne continue pour certains comme le DG de Dakar Dem Dikk qui continue de faire des publireportages à la Télé pour montrer ses mobilisations lors de la présidentielle. Et cela n’a pas échappé aux internautes. Voici ce qu’écrite une sénégalaise sur son compte Twitter : « Me Moussa Diop (Dakar Dem Dikk) nous gratifie d’un publireportage sur la Tfm… Cela sent la campagne pour entrer dans le futur gouvernement à des kms »