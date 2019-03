Les ministres rendent leurs Etats de services

Tous les dossiers seront remis au Premier ministre, au plus tard à la fin du mois de mars. Mahammad Dionne devra alors rendre la démission de son gouvernement. Selon des sources de emedia.sn, les ministères ont reçu l’instruction de dresser leurs rapports de missions. Selon les explications d’un fonctionnaire à la retraite qui requiert l’anonymat, la tâche incombe aux Secrétaires généraux, aux Directions de l’administration général et de l’équipement (Dage) et aux Directeurs administratifs et financiers (Daf) des directions et agences. Ces derniers sont chargés de faire l’inventaire du matériel, du parc automobile, de l’état du budget et du niveau d’exécution des grands projets du ministère. Tous ces dossiers seront remis au moment des passations de service et serviront de feuille de route à la nouvelle équipe.

Selon nos interlocuteurs, le nouveau gouvernement sera connu au plus tard le 3 avril, veille de la feuille de l’indépendance. Puisque, selon plusieurs sources, Macky Sall, qui prête serment le 2 avril, a débuté les consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement.