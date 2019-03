Les jeunes de «Sénégal 2035» de Dakar invitent l’opposition à accepter la main tendue de Macky…

Face à la presse, ce samedi, les jeunes du mouvement «Sénégal 20135», après avoir adressé leurs vives félicitations au Président de la République Macky Sall pour sa réélection au premier tour du scrutin du 24 Février 2019, invitent l’opposition à accepter son appel au dialogue pour l’intérêt supérieur de la nation sénégalaise. «Nous félicitons le Président Macky pour sa large victoire au premier avec le score de 58,26% des suffrages valablement exprimés. Nos remerciements et encouragements vont également à l’endroit de tous nos membres qui ont bien mouillé le maillot pour aboutir à ce résultat digne de louanges. Nous décernons également une mention spéciale au Ministre du Tourisme Mambaye Niang qui ne cesse de nous accompagner. Durant toute la campagne électorale, il a été à nos côtés pour nous soutenir matériellement et financièrement. Nous saluons aussi la bonne coordination de notre frère Issa Diop et les 13 autres mouvements alliés», disent-ils dans le texte introductif. Les animateurs de la structure, de renchérir : «Les citoyens sénégalais ont déjà fait leur choix. Le Président Macky rempile pour un second mandat. Le pays doit se remettre au travail. Aujourd’hui, les responsables de l’opposition doivent aller répondre à son appel au dialogue. Sa main tendue est une preuve de grandeur et de volonté résolue à propulser le Sénégal vers l’émergence».