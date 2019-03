Le maire de Mbacké a des problèmes…l’OFNAC le fouille

L’Ofnac fouille la gestion du Maire de Mbacké

Les enquêteurs de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) sont à Mbacké depuis 48 heures. Selon les informations reçues, la gestion foncière du Maire Abdou Mbacké Ndao sera passée au peigne fin par les enquêteurs ainsi que d’autres dossiers relatifs à sa gestion. Une situation qui intervient juste après la présidentielle où la coalition Benno Bokk Yakaar a encore connu un énième revers à Mbacké alors que c’est le Maire himself qui était le président du comité électoral.

D’autres sources proches de la mairie soutiennent qu’un différend entre le président Macky Sall et le premier magistrat de la ville survenu lors de la campagne présidentielle serait à l’origine de la venue imminente des enquêteurs de l’Ofnac et que ces derniers sont sur des pistes sérieuses qui risquent d’épingler la gestion du Maire Abdou Mbacké Ndao. Un autre problème lié au projet d’assainissement de 13 milliards qui sera implanté dans le quartier périphérique de Diamaguéne avait soulevé l’ire des populations qui avaient même manifesté le désir de bloquer le projet évoquant la question sécuritaire liée à la dégradation de l’environnement et la pollution a été aussi avancée pour justifier les présences de l’Ofnac à Mbacké.

En tout état de cause, cette venue des enquêteurs de l’Ofnac fait couler beaucoup d’encre et de salives dans les grandes places de Mbacké. Les partisans du Maire Abdou Mbacké Ndao vantent les réalisations de leur mentor durant tout le temps qu’il est à la tête de la ville là où d’autres avancent la médiocrité de la gestion. Les choses vont être plus claires dans les prochains jours. Une venue des enquêteurs de l’Ofnac qui suscitent moult interrogations sur la gestion d’Abdou Mbacké Ndao.

Affaire à suivre.

Abdou Dia pour xibaaru.sn