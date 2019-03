Didier Drogba est intervenu dans le transfert de Balotelli à l’OM

Arrivé lors du dernier mercato du côté de l’​Olympique de Marseille, Mario Balotelli semble s’épanouir dans son nouveau club comme l’ont montré ses nombreuses célébrations de buts. Mais il se pourrait bien que ce transfert n’ait jamais eu lieu si une ancienne star du club phocéen ne l’avait pas convaincu.

Auteur de déjà cinq buts en Ligue 1 depuis son arrivée sur la Canebière, ​Balotelli permet à l’OM de croire en une place qualificative pour la ​Ligue des Champions à la fin de la saison. Décisifs dans les grands rendez-vous depuis son arrivée, le fantasque attaquant italien fait le bonheur de ses dirigeants.

Mais Super Mario aurait pu ne jamais porter le maillot marseillais si Didier Drogba ne l’avais pas conseillé. En effet, lors d’un entretien avec la ​LFP, l’ancien joueur de Chelsea s’est confié sur le rôle qu’il a eu dans ce transfert.

« J’étais très heureux, notamment car on en parlait depuis un certain temps déjà. J’étais vraiment content. On a parlé tous les deux et je lui ai dit : ’Fonce. Tu as cette opportunité, vas-y, c’est un club qui te fera du bien’. On voit aujourd’hui qu’il a recommencé à marquer et je suis content pour lui ».

Des mots qui ont dû peser dans la décision finale de l’Italien quand on connait la carrière de Didier Drogba.

90min