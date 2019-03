Des religieux félicitent Macky pour l’appel au dialogue

Le Conseil supérieur des chiites Ahlul bayt (as) du Sénégal salue l’appel au dialogue du chef de l’Etat, soulignant que c’est un moyen de « garantir un véritable essor socio-économique, politique et culturel pour le Sénégal ».

Félicitant le président Macky Sall après sa réélection, le Conseil déclare qu’il se joint à son appel « au dialogue national constructif et inclusif pour apporter des réponses aux questions » que posent les Sénégalais.

« Ce dialogue, gage de paix et de stabilité est le seul moyen pour garantir un véritable essor socio-économique, politique et culturel pour le Sénégal, pays de dialogue, du donner et du recevoir », écrit le Conseil dans un communiqué tendu public.

Il exprime également son « estime » et son « grand respect » au « vaillant peuple sénégalais qui, par son génie, a su monter encore une fois la bonne voie à suivre (…) à travers ces élections, sa maturité et sa quête permanente de tout ce qui consolide la paix, la stabilité et le mieux vivre ensemble ».

Le Conseil supérieur des chiites souligne que l’objectif du peuple « a été de tous les temps, la préservation des valeurs et acquis démocratiques et de liberté enracinés dans ses mœurs politiques depuis toujours ».