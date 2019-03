Le Secrétariat exécutif permanent (SEP) de Benno Bokk Yaakaar (BBY) invite les militants de la coalition présidentielle à « taire les ambitions personnelles » alors que « des bruits de positionnement individuel et particulier » se font entendre dans les rangs de la majorité à propos d’une dissolution de l’assemblée nationale et des élections locales.

« Dans nos propres rangs, sans avoir achevé de faire le bilan de l’élection présidentielle et avant même que le Président ne soit installé, se font entendre des bruits de positionnement individuel et particulier sans aucun souci pour l’intérêt général », déplore le SEP dans un communiqué rendu public.

Le SEP qui s’est réuni, jeudi, invite « les militants de la coalition à savoir raison garder, à taire les ambitions personnelles et à mettre en avant l’intérêt collectif ».

L’instance souligne que « pour quiconque comprend bien et adhère au slogan, mot d’ordre et orientation politique du Président Macky Sall « un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous », rien ne saurait être conçu et décidé en dehors de la coalition BBY dont les succès depuis 2012 ont été assurés grâce à l’unité et la solidarité militante ».