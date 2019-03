Au Maroc, Moustapha Cissé Lô plaide pour la jeunesse…

Forum de Crans Montana: Cissé Lo pour une plus grande coopération entre les organisations de jeunesse et les Etats…

La 5ème Edition du Forum de Crans Montana s’est ouvert, ce samedi, à Dakhla (au Maroc). Cet évènement qui se déroule du 14 au 17 Mars 2019 est axée, cette année, sur le thème principal : «Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de la Jeunesse». Le Président du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO), un des invités de marque de ce forum, a livré un discours magistral. Son Excellence Moustapha Cissé Lo a lancé un vibrant appel aux chefs d’Etat africains pour qu’ils cultivent une plus grande coopération avec les structures de jeunesse : « Je renouvelle mes remerciements les plus sincères à l’ensemble des parlementaires de la CEDEAO qui ne ménagent aucun effort pour consolider les relations entre nos deux organisations. Je salue l’idée de la création de ce forum qui peut faire bénéficier d’autres pays du monde, spécialement les pays africains. Nous sommes conscients de l’impact que ce forum de Crans Montana a eu sur le développement de Dakhla, surnommée la perle du Sud marocain, devenue par la volonté de sa Majesté le Roi Mohamed 6, le centre mondial de réflexion sur l’Afrique et la coopération sud-sud. En effet, Aujourd’hui, plus que jamais, le nom de Dakhla résonne aux quatre coins du monde. Nombre de projets structurants pour la ville de Dakhla et pour la région ont pu émerger grâce à ce forum». Revenant sur le choix du thème, le Président de l’institution parlementaire ouest-africaine, dira : «C’est un thème d’une brûlante actualité. Il est très riche et est orienté vers les préoccupations de l’heure comme la révolution digitale, clé de l’émergence de l’Afrique ; la couverture santé universelle et la sécurité sanitaire, l’agro-industrie mais aussi les énergies renouvelables. Le monde connaît la plus importante génération de jeunes de son histoire: un quart de sa population est âgé de moins de 24 ans. Ainsi, ils constituent un formidable potentiel de développement. A cet égard, il me plaît de lancer un vibrant appel à nos chefs d’Etat africains afin qu’ils puissent encourager une plus grande coopération entre les organisations de jeunesse et les Etats mais aussi qu’ils puissent explorer les moyens d’impliquer pleinement et efficacement les jeunes dans les processus de prise de décision.» Au finish, le Président Cissé Lo de solliciter un partenariat actif entre son institution et les animateurs du forum de Crans Montana : «Le Parlement de la CEDEAO, pour sa part, sollicite votre partenariat actif, votre appui et votre compréhension pour tourner une page de la gouvernance régionale à travers le passage d’une CEDEAO des Etats à une CEDEAO des peuples.»