Attention…Des pertes d’emplois constatées au Sénégal

L’emploi salarié dans le secteur moderne au Sénégal a enregistré une baisse de 1,6%, en rythme mensuel, au terme du mois de janvier 2019, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Selon la DPEE, ce recul est lié aux pertes d’emplois enregistrées aussi bien dans le tertiaire (moins 2,6%) que le secondaire (moins 1,0%).

Sur un an, l’emploi salarié dans le secteur moderne s’est, par contre, raffermi de 5,2%, à fin janvier 2019, principalement tiré par le secondaire (plus 6,6%), notamment, l’industrie (plus 8,3%).

En outre, souligne la DPEE, des créations nettes d’emplois sont enregistrées dans le tertiaire (plus 3,2%), en liaison avec la bonne tenue des effectifs dans les services (plus 2,8%) et le commerce (plus 4,4%).