Quand la folie oppositionnelle gagne du terrain !

La folie, selon le dictionnaire, est ce dérangement de l’esprit, associé à un comportement étrange….une extravagance, un manque de jugement. Je me plais à faire ce petit rappel, pour aider les uns et les autres à comprendre ce qui suit.

Depuis quelques jours, des gens peu scrupuleux, enclins à meubler l’espace médiatique sénégalais, pondent à longueur de journée des inepties, les unes plus bizarres que les autres. Sous l’acronyme F.D.S ou Forces Dofocratiques du Sénégal, ces énergumènes veulent prendre la démocratie sénégalaise en otage. Pour rappel, le peuple sénégalais, mâture jusqu’à la moelle, a choisi la continuité lors de la présidentielle du 24 Février dernier, en plébiscitant le Chef de l’État de plus de 58% des suffrages. Une élection qui s’est déroulée dans le calme ( au grand dam de cette opposition qui ne rêvait que d’un soulèvement pour installer le pays dans une psychose indescriptible, qui leur permettrait de confisquer le pouvoir, car sachant pertinemment qu’elle ne faisait pas le poids par rapport à cette émergence enclenchée par SEM Macky Sall). Tous les observateurs nationaux et internationaux se sont félicités du bon déroulement de ce scrutin et ont, par la même occasion, salué la maturité du peuples sénégalais, et magnifié sa démocratie.