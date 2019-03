Face à Lutte Tv et Lewtoo Tv, Balla Gaye 2 a décoché quelques flèches en direction des lutteurs de son fief Guédiawaye (Lac de Guiers 2, Gouy Gui, Elton, Less 2…).

Non content de déverser sa bile sur eux, il les accuse, selon Sunu Lamb, Tribune et Les Échos, repris par Seneweb, de l’avoir ignoré pendant sa traversée du désert et d’être jaloux de ses rapports avec le promoteur Aziz Ndiaye et Aliou Sall.