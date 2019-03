Plus de 700 mille insuffisants rénaux, les bouillons culinaires indexés: les associations de consommateurs ont mis en garde contre la consommation incontrôlée des bouillons qui seraient la cause de l’hypertension et de l’insuffisance rénale. Et les bouillons, les ménages sénégalais les utilisent au point d’oublier même le sel iodé qui a des vertus curatives. Dans chaque ménage au Sénégal, les bouillons sont rois. Et aujourd’hui, les consommateurs indexent ces bouillons comme sources d’insuffisance rénale au Sénégal