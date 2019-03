Victoire de Macky à Dakar…Le rôle de Mame Mbaye Niang

La victoire historique de son Excellence monsieur Macky Sall dans la capitale sénégalaise, lors du dernier scrutin présidentiel, est la somme d’efforts brillamment consentis par ses partisans. Le mouvement Femmes Engagées Unies pour l’Avenir du département de Dakar a bien joué sa partition. L’organisation dirigée par Madame Bintou Dia s’est, ainsi, démené comme un beau diable pour ratisser en faveur du candidat de BBY. Ces femmes et leur parrain Mame Mbaye Niang ont abattu un travail digne de gloire. Des opérations de sensibilisation, caravanes, porte-à-porte, thé-débats, ont été menées pour convaincre le maximum de gens à la cause de Macky. «Nous sommes face à la presse pour tirer le bilan de notre participation à l’élection présidentiel du 24 Février 2019. FEUNA a bien pesé sur la balance…de la victoire du Président Macky. Nous voulons, sur ce, le féliciter et le remercier pour sa brillante réélection au premier tour avec 58, 26 % des suffrages valablement exprimés. Nous remercions et encourageons également le Ministre Mame Mbaye Niang. Il nous a toujours accompagnées à mener à bon port nos activités. En pleine campagne, quelque 65 Conseillers Municipaux du PDS, de Taxawu Dakar, de Rewmi et autres femmes sans parti et/ ou indécises ont rejoint notre structure grâce au Ministre Mame Mbaye Niang. Son seul souci était l’aboutissement d’une réélection au premier du Président Macky.»