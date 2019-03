Une grosse panne bloque…Facebook et Instagram

Certains utilisateurs ne pouvaient pas se connecter, publier de messages ou télécharger de photographies sur les services de l’entreprise américaine.

Mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs Facebook et Instagram qui n’ont pas pu se connecter dans la nuit de mercredi à jeudi. En cause, une panne de grande ampleur qui prive d’accès totalement ou partiellement de nombreux utilisateurs dans le monde depuis une dizaine d’heures. Les applications Instagram et WhatsApp, qu’il détient, ont également été touchées. Cette panne, qui pourrait être la plus importante connue par le groupe, n’était que l’un des soucis du réseau social. Le New York Times a indiqué mercredi soir qu’il était visé par une enquête pénale, lancée par des procureurs à New York, autour de ses partages de données personnelles avec d’autres groupes technologiques.

Sur la page Facebook for developpers, dédiée à ceux qui mettent au point les applications qui interagissent avec ses services, le groupe évoquait une panne signalée à 10 h 30 heure de la Californie (17 h 30 GMT). À la même heure, le réseau social avait tweeté être « au courant » du fait que « certains utilisateurs » rencontraient « des problèmes » et promettait de les résoudre « le plus vite possible », sans dire d’où venait la panne.

Vers 5 heures GMT, des usagers se plaignaient toujours de problèmes. Selon les témoignages circulant sur Internet ou recueillis directement par l’AFP, les difficultés étaient de nature et d’importance variables, certains usagers ne parvenant pas du tout à se connecter, d’autres ne pouvant pas publier ou commenter sur Facebook ou Instagram. Ses autres services Messenger et WhatsApp rencontraient aussi des difficultés.