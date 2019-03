Un réseau de trafic de migrants démantelé par la Dic

C. Ngom et A. Thiam, nés respectivement en 1986 et 1973, ont été conduits hier, devant le Procureur par la Division des Investigations criminelles (Dic) pour «association de malfaiteurs et trafic de migrants ». C. Ngom s’est approché des deux parties civiles, des frères, pour leur dire qu’il a un contact à Dubaï qui peut leur trouver facilement un contrat de travail avec un salaire de 500 000 Fcfa. Les frères Sylla ont rassemblé 3 400 000 Fcfa et remis l’argent à C. Ngom. Il était convenu que ce dernier remettra le montant à A. Thiam, gérant d’une agence de voyage, qui à son tour, devait verser les sous à O Diouf, établi à Dubaï. Mais, contrairement à ce qui été promis, les frères Sylla n’ont pas pu trouver de travail une fois dans ce pays et ont galéré pendant 5 mois. Finalement, ce sont leurs proches, qui leur envoyaient de l’argent pour leurs besoins élémentaires, avant de se cotiser pour leurs billets retour. Pendant ce temps, C. Ngom et O. Diouf ont disparu comme par enchantement. A en croire les plaignants, indique l’As, les suspects entretiennent un réseau qui s’active dans l’émigration clandestine et certaines filles qui sont tombées dans le panneau, ont été obligées de se prostituer.