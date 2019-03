Saa Kadior : « La popularité de Karim reste intacte »

Devant la fantaisie des uns et des autres, celle que je n’arrive pas à surpasser et qui est la plus bidonne est quand ces nomades me parlent de dévolution monarchique.

Je suis depuis longtemps persuadé qu’au Sénégal la répétition peut même changer la couleur du ciel car mon peuple répète sans rien comprendre, il suffit d’avoir la presse à sa merci pour faire avaler à ce peuple les plus horribles idioties. On essaie de nous convaincre que désigner Karim comme tête de file du PDS relèverait d’une dévolution monarchique MAIS ce qu’ils ne vous disent pas est que le fait de le refuser parce que tout simplement il est le fils à Wade serait rien d’autre que « complexe ».

Pourquoi être le fils à Wade devrait lui enlever toute possibilité de diriger le Parti ? tout le monde à un père et une mère et ce n’est point sa faute si son père se nomme Abdoulaye Wade. Si ma mémoire est bonne vous n’êtes pas sans savoir que sa désignation comme candidat du parti est passée par un vote démocratique qu’il a gagné haut la main devant les autres prétendants. Alors qu’on ne nous dise surtout pas qu’il y a été parachuté .

Je suis d’avis que c’est Macky qui a fabriqué Karim en voulant l’éliminer, un crime n’étant point parfait, il a malgré lui crée son plus farouche adversaire. La répétition de la calomnie avait atteint toutes les couches non préparée et fait en sorte que la plupart des sénégalais jugeaient Karim sans le connaitre ou mieux il avaient choisi de le porter à la CREI avant sa concrétisation par Macky. L’accuser, le traiter de voleur sans preuves et lui demander de démontrer qu’il ne l’est pas. Cette triste épisode de notre histoire restera à jamais graver dans les mémoires de notre histoire en plus de l’indifférence que ce peuple à fait montre ( Dieu n’est-il pas en train de nous punir en nous laissant Macky pour cinq encore pour notre lâcheté et notre indifférence devant l’injustice ).

Karim n’est alors rien d’autre que le choix évident et logique du PDS et sa popularité reste intacte malgré qu’on continue de le traiter de « peureux » et j’en passe. Ces considérations simplistes qui consistent à dire qu’il devait venir quitte à être emprisonner pour quelqu’un qui a fait trois ans en taule sans que personne ne brûle le plus petit mouchoir de poche. Ce dont nous devons nous demander est qu’avons-nous fait pour le sortir de prison ? avons-nous assez fait ? après cela l’attendre et au moment venu, je suis sûr qu’il nous regardera les yeux dans les yeux et nous donner sa version des faits.

Pour le moment, nous devons lui accorder le bénéfice du doute et ne jamais nous donner les réponses à sa place. N’y a-t-il pas des raisons que la raison même ignore ? des lors ne soyons pas plus royaliste que le roi car « patience et longueur de temps font plus que force ni que rage «

Mon dernier message pour conclure s’adresse aux membres et sympathisants du PDS pour leurs dire de s’unir et de ne point se disperser, de respecter la discipline de Parti car l’expérience à montrer que le PDS est en train de survivre tout simplement parce qu’il y a plus de Wadistes que de militants qui croient à la doctrine libérale. Tout ceux qui ont cru en eux pour se démarquer du Parti ont constaté qu’ils ne pesaient rien (le dernier aventurier est encore fraîche dans nos mémoire je veux parler de Madické Niang ) alors juste un conseil : rangez-vous derrière celui qui pourra bénéficier du soutien affectif des wadistes. Croyez-moi celui-là serait le seul qui pourra conduire le Parti, le sauver et lui apporter du sang neuf. Soyons honnêtes avec nous-mêmes pour l’intérêt général.

Saa kadior