PSG : «Neymar et Mbappé sont heureux, mais il y a un grain de sable qui s’appelle Zidane»

Avec le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, le PSG peut trembler pour Neymar et Kylian Mbappé comme le souligne Stéphane Bitton.

L’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions pourrait avoir des conséquences importantes pour le Paris Saint-Germain. Ainsi, les départs de Kylian Mbappé et Neymar ne seraient pas à exclure l’été prochain d’autant que du côté du Real Madrid, la révolution se prépare. Une révolution entamée par le retour de Zinedine Zidane sur le banc qui pourrait réclamer de nombreuses stars. Dans cette optique, le nom des deux stars du PSG risque d’être régulièrement cité du côté de la Casa Blanca comme le craint Stéphane Bitton, journaliste pour France Bleu Paris .

«C’est la crainte de tout le monde au Paris Saint-Germain»

« Se rassurer, par la période que Paris traverse, ça serait de garder Neymar et Mbappé. Vous savez qu’en matière de football, il y a trois phrases qui sont importantes : 1) L’important c’est les trois points. 2) L’entraîneur a toute ma confiance. 3) Je suis bien à Paris, mais en football, ça peut aller très vite. Et ce message-là, on l’a entendu récemment de la part de Neymar et Mbappé. Donc, on peut dire que ce matin que Neymar et Mbappé sont heureux à Paris et qu’ils vont rester, sauf qu’en matière de football, les choses vont très vite et il y a un petit grain de sable qui est arrivé : il s’appelle Zinédine Zidane et il est redevenu l’entraîneur du Real Madrid. Et ça m’effraie parce que le garçon a du talent, du charme, un grand passé de footballeur et d’entraîneur, et il va entraîner un club qui est en totale reconstruction. La question que l’on se pose maintenant : Est-ce que Paris va pouvoir garder Mbappé ou Neymar, ou seulement un des deux ? Parce que la cour va commencer à être faite par le Real Madrid. (…) On sait que ces deux joueurs sont essentiels dans la construction du programme à venir et dans la conquête de futurs trophées. Ces deux joueurs visent le Ballon d’Or. Ils ont vu que le PSG, cette année, c’était moyen sportivement. Est-ce qu’ils vont être tentés par le Real Madrid, c’est tout fait possible et c’est la crainte de tout le monde au Paris Saint-Germain », confie-t-il au micro de la radio.

le10mercato