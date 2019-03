Madické rend à Wade son siège de…député

C’est maintenant acté et définitif. Madické Niang va démissionner de son poste de député. La décision a été prise et ses proches affirment qu’il ne va pas reculer. Selon les Echos, qui cite des sources, dans la journée d’aujourd’hui ou demain, vendredi, le candidat de « Jamm ak Kheweul » va écrire une lettre dans ce sens au Président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Niass.

Et selon ses proches, Me Madické Niang avait pris depuis longtemps la décision de se décharger de ce poste.