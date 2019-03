Excellence,

Par la grâce de Dieu et par la volonté du peuple sénégalais souverain, vous avez remporté haut la main l’élection présidentielle du 24 février dernier. Votre second et dernier bail avec vos compatriotes acquis, ce quinquennat, excellence, vous avez toutes les chances de l’exercer sans pression ni calcul aucun. Votre expérience de l’état, combinée à vos aptitudes politiques peuvent, si vous les mettez à profit, baliser le terrain de l’émergence du Sénégal en 2035, tel que vous avez fini de l’indiquer dans le PSE déjà en branle.

Excellence, je vous adresse cette petite note afin de vous rappeler, s’il en était besoin, que notre loi fondamentale fait de votre auguste personnalité, le seul ultime décideur(après avoir consulté) en matière de choix des uns et des autres quant à la distribution des rôles concernant la gestion de nos affaires publiques. Aucune femme, aucun homme, aucun groupe, aucun lobby,…ne pourrait venir à bout de vos souhaits pour le Sénégal. Votre réélection, j’en demeure convaincu, a été le résultat de votre vision et de votre volonté politiques, matérialisées par les grandes performances de notre nation aux plans macroéconomique. Tous les secteurs qui interviennent dans l’ensemble des pans en République, ont bougé d’une manière générale, dans le bon sens. Des correctifs urgents sont certes attendus d’un domaine à l’autre. Mais, la maturité des Sénégalais et leur sens particulier de la répartie, leur ont encore permis de distinguer la bonne graîne de l’ivraie. Et le contrat de confiance fut encore scellé pour cinq années, excellence !

Ce sont donc les Sénégalais qui vous ont suivi, écouté, entendu…qui ont décidé le 24 février, de vous reconduire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai repris ma plume volontairement suspendu depuis plusieurs mois, afin de vous prier avec modeste, mais insistance, de ne vous fier à aucune déclaration du genre » J’ai fait gagner le président chez moi « , » J’ai orienté ma base à voter Macky Sall. »… De telles diatribes sont amorales. Elles ne tiennent de rien du tout. C’est une sorte de surenchère rabaissante et éhontée. Personne parmi ceux qui le disent n’a fait campagne sans vous avoir réclamé des moyens, excellence. Regardez un peu autour de vous. Tout donc gravitait autour de vous. Un collaborateur engagé ne doit pas crier sa gloire ou envoyer une meute de seconds couteaux occuper les médias pour chanter les louanges d’untel. Excellence, ma conviction est que vous connaissez mieux que tout un chacun, l’équipe avec laquelle vous êtes arrivé à ce sacré. En effet, avec la popularité de plusieurs d’entre eux, votre satisfaisant résultat a été boosté. Mais pour l’essentiel, c’est de vous même qu’est parti cette victoire.

On se fait entendre par ci, on occupe la presse par là, on se crée des plateaux de l’autre côté,… Bref, tous les subterfuge sont permis pour se faire rappeler au bon souvenir du chef de l’état, détenteur de la signature, du décret salvateur. Excellence, un poste de ministre, de directeur, de Pca,…est confié à une femme ou à un homme dont on est en droit d’attendre des résultats, non pas politiques, mais administratifs surtout. C’est en cela que je me réjouis pour les prochains profils étant convaincu de votre sens élevé de l’objectif ainsi que du caractère rigoureux qui sera, pour votre part, le fondement de ce quinquennat. Personne n’a gagné, c’est le Sénégal qui a gagné, excellence, et à travers le Sénégal, uniquement vous, que son peuple a une fois de plus investi de sa confiance. Le seul maître à bord que nul ne peut ni faire chanter, ni influencer ni amadouer pour vivre ou survivre, c’est vous, excellence ! Décidez et soyez quitte avec votre conscience ! Car, des méritants du point de vue politique, il en existe à flop certes, mais personne mieux que vous ne les connait !

Fraternellement à vous,

Excellence Président de la République

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw

APR/Fatick