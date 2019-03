« And Défar Kaolack » félicite le Président Macky et lance un appel à l’unité…

Face à la presse, ce jeudi, les responsables du mouvement citoyen « And Défar Kaolack », après avoir adressé leurs vives félicitations au Président de la République Macky Sall, ont lancé un vibrant appel á l ‘unité des différents responsables au niveau local pour gagner d’ autres batailles du futur : »L’élection présidentielle vient de connaître son épilogue avec la confirmation de la brillante réélection au premier tour du Président Macky avec un score de 58,26% des suffrages valablement exprimés. Nous félicitons sur ce, notre candidat Macky mais aussi remercions les populations de Kaolack et, particulièrement, les responsables de la coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar qui ont tous mouillé le maillot pour contribuer á cette large victoire avec un score de plus de 70% dans le département de Kaolack. Nos remerciements vont également á l’endroit de Madame la Première Dame Marème Faye Sall pour son soutien constant. Qu’ils soient tous félicités et remerciés du fond du cœur « , a laissé entendre Ibou Faye, le Président de ladite structure qui, de lancer un appel : » Je demande au Président Macky de mieux reconsidérer Kaolack. Le Sine Saloum a été d’un apport déterminant, considérable dans sa réélection. Nos résultats de ce 24 Février 2019 parlent d’eux – même. Nous voulons avoir plus de fils de Kaolack dans l’équipe gouvernementale, dans les Directions Générales, PCA, PCS, etc. Nous terminerons par rendre un hommage mérité au Président Baye Ciss pour son énorme travail. Durant toute la campagne, il a soutenu financièrement et matériellement bon nombre de partisans de la mouvance présidentielle. Nous lui tendons toujours la main. C’est un vrai développeur. Il ne cesse d’accompagner la politique sociale du gouvernement de la République du Sénégal á travers des projets innovants et porteurs. Nous sommes tous derrière lui pour les échéances futures « , dira au finish, la tête de file de » And Défar Kaolack « .