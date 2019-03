Idy s’impose comme le patron de…L’opposition

Ils étaient tous derrière Idy lors de sa déclaration hier soir aux sénégalais. La toute première après la présidentielle du 24 février 2019. Pape Diop de Bokk Gis Gis, Adjibou Soumaré ancien premier ministre, Malick Gakou du grand Parti, Cheikh Alassane Sène du mouvement Daj Depp et plusieurs figures de l’opposition significative avaient répondu présent pour assister celui que l’on nomme désormais le « Président Idrissa Seck…

Chef de l’opposition

Pour certains Idy arrivé en seconde position de la présidentielle derrière Macky Sall est logiquement le leader de l’opposition. Et pour d’autre Abdoulaye Wade qui a un groupe parlementaire est le chef de l’opposition. Selon un analyste politique, « Idrissa Seck qui regroupe autour de lui plusieurs leaders de partis avec ses 20% obtenus à la présidentielle devrait logiquement incarner le rôle de chef de l’opposition ».

Et Idrissa Seck a été imposant hier. Pour une simple déclaration qu’il aurait pu faire par écrit, il a mobilisé tous des leaders et leurs partisans ainsi que le siège de Bokk Gis Gis pour lire sa déclaration devant une presse médusée qui s’attendait à un « point de presse ».

Un chef éphémère

Lors de sa déclaration, Idrissa Seck a parlé au nom de la coalition « Idy 2019 ». Et c’est au nom de cette coalition qu’il a remercié et félicité les sénégalais qui ont voté pour lui. Et c’est au nom de cette coalition qu’il a annoncé la sortie d’un livre blanc. Mais jusqu’où ira cette coalition ? Elle n’ira pas aux locales de décembre 2019 et encore moins aux législatives de 2022..Cette coalition s’est ‘est arrêtée au lendemain de la proclamation définitive des résultats de la présidentielle.