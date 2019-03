Hausse du prix du ciment : le DG de la Sococim s’explique

Le président-directeur général de la Sococim, Youga Sow, s’est expliqué sur la hausse opérée sur les prix du ciment. Il indique qu’elle est due aux taxes induites par l’Etat du Sénégal: « La vérité, c’est que nous ne pouvons plus continuer à absorber des taxes sur nos marges. En 2018, on a eu une année difficile où tous les cimentiers ont perdu de l’argent. C’est des milliards de pertes. La taxe est répercutée aux consommateurs. Ceci dit, on parle quand même d’une augmentation de 3 F par kilogramme. Vous vous rendez compte ! Soit, l’équivalent de 300 F par sac. C’est uniquement pour répercuter la taxe. L’année dernière, l’Etat avait bloqué les prix, parce qu’il avait lancé une année spéciale dite une année sociale. Aujourd’hui, on est sorti de cette situation et nous ne pouvons plus continuer à vendre à perte au moment où l’Etat collecte sur nous », a-t-il précisé sur les colonnes de « Sud quotidien » repris par Seneweb.

Le Dg de la Sococim appelle les consommateurs à se soucier du sort des employés. « Tous ces activistes d’associations des consommateurs doivent aussi savoir qu’il y a une menace qui pèse sur plus de 2 000 à 3 000 employés qui pourraient être licenciés, parce qu’on va restructurer l’entreprise. Les gens qui parlent de cette situation devraient plutôt s’intéresser au sort de ces pauvres travailleurs qui pourraient se retrouver sur le carreau. Et jusqu’ici personne n’a entendu les cimentiers dire qu’ils vont licencier des employés. Pourtant, ça ne semble pas les intéresser ».

Il ajoute : « Mais, en attendant, nous sommes obligés de faire des augmentations qui nous permettent de tenir debout. Je rappelle que nous avions augmenté de 5 000 ; ils nous ont retoqués. Ensuite, nous avons augmenté de 3 000 ; ils nous encore retoqués. Mais là, nous sommes arrivés à un point de non-retour. »