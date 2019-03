Lors d’une cérémonie « Sargal », organisée ce jeudi à la maison de la Culture Douta Seck en l’honneur des lauréates sénégalaises de la 26ème édition du FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou), le ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly leur a remis un million de francs CFA à chacune.

Les réalisatrices Khadidiatou Sow, qui est rentrée avec le « Poulain d’argent » de court métrage de fiction et le prix de l’UE/ACP pour son film « Une Place dans l’avion » et Angèle Diabang, qui a décroché le « Poulain de bronze » de court métrage et le « Prix spécial » de la meilleure femme cinéaste de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) avec son film « Un air de kora« , ont ainsi reçu les vives félicitations du ministre de la Culture.

Et au nom du président de la République et du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly a exprimé « toute la fierté et la joie de la nation sénégalaise« , grâce aux deux cinéastes « pétries de créativité » qui ont « pleinement fait honneur » au pays.