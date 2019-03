Dr Cheikh Dieng sur le scrutin du 24 février : « Wade avait raison de boycotter »

Les résultats du scrutin présidentiel du 24 février, donnant victoire au président Macky Sall, restent contestés par les membres de l’opposition. Pourtant, bien avant la tenue du scrutin, Me Abdoulaye Wade avait appelé au boycott, soutenant que l’organisation de l’élection présidentielle est entachée de fraude ; d’où l’abstention du Pds à l’échéance électorale.

Ainsi, de l’avis du Dr Cheikh Dieng, maire de Djeddah Thiaroye Kao et chargé des élections du Pds, Me Wade a eu raison sur tout le monde, au regard des résultats annoncés par les autorités compétentes.

« Me Abdoulaye Wade a été clair depuis 2007, et personne n’a voulu l’écouter. Il a eu raison sur toute la ligne. Le Président Macky Sall avait verrouillé le système, de telle sorte que les résultats de cette élection lui seraient favorables dans tous les cas ; et ça, Me Wade l’avait compris très tôt », affirme Dr Cheikh Dieng.

Le responsable libéral poursuit : « il a toujours été logique et cohérent dans sa démarche. Wade avait raison de boycotter, parce qu’il ne servait à rien d’aller à une élection déjà gagnée par le Président sortant, l’opposition n’avait aucune chance de gagner cette élection », rapporte le journal Les Echos repris par Senenews .