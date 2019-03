La coalition «Daan Doleyi» et les Forces Paysannes ne sont pas indifférents au débat sur le couplage des élections locales et législatives. Dans un communiqué, le président des Forces paysannes, Aliou Dia prend le contre-pied de Me Aïssata Tall Sall. Pour lui, les questions relatives à la dissolution de l’Assemblée nationale et du couplage des élections locales et législatives, est un non événement. Il est prématuré aux yeux du maire de Mbeuleukhé, d’évoquer ces questions alors que le président Macky Sall n’a pas encore prêté serment. Le leader des forces paysannes invite le président Sall à associer le monde rural dans la gestion des affaires de l’Etat en recueillant leurs avis sur les questions qui ont trait à l’économie, au social et à la politique.