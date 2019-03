Wade perd la présidentielle…Et relance la bataille

Abdoulaye Wade, ce politicien qui a révolutionné la démocratie en Afrique et qui a été président de la République du Sénégal pendant 12 ans, accumule des défaites depuis 2012.

Il a perdu la bataille de son fils qui a été emprisonné puis exilé. Ensuite, les législatives de 2012 et les locales de 2014. Puis vint les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019. Il a tout perdu.

Aujourd’hui à 93 ans (dans 2 mois) que cherche le Pape du Sopi dans l’arène politique ? Partir avec des échecs et sans gloire laisserait un goût amer à la postérité.

Wade ne lâche rien

Le weekend dernier, Abdoulaye Wade recevait en audience le responsable libéral de Mbacké, le Professeur Lamine Fall. Et Abdoulaye Wade lui a demandé de reprendre ses activités politiques en descendant sur le terrain. Une motivation de plus pour le responsable de Mbacké qui a reçu la consigne de son mentor : ne rien lâcher quelle que soit la situation.

Abdoulaye Wade galvanise encore ses troupes après l’échec de sa stratégie du boycott-sabotage de la présidentielle. Le vieil homme ne désarme pas et demande à ses troupes de se déployer sur le terrain politique. L’on se demande alors : que cherche encore Abdoulaye Wade après avoir tout perdu ? Il n’y a aucun enjeu électoral avant 10 mois. Où va le vieux et que nous réserve-t-il ?

Avec le vieil opposant Abdoulaye Wade, on peut s’attendre à tout…Mais avec les échecs répétés et l’absence de de son fils et les moyens qui font défaut, comment le Pape du Sopi compte-t-il faire rêver les Libéraux ?

Le dernier communiqué du 12 mars 2019 du FRN (Front démocratique et social de résistance nationale) dont il est à la tête est révélateur : « Le FRN poursuit son combat pour la restauration de la démocratie et l’organisation d’élections inclusives et équitables »…Wade n’a pas lâché !