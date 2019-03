Seynabou Wade : «Idrissa Seck a encore une chance d’être Président »

Sur le silence assourdissant de Idrissa Seck, Seynabou Wade déclare que quand l’heure de faire une sortie se présentera, on va l’entendre, informe Igfm. Sur la retraite anticipée de Idrissa Seck pour ne plus être déclaré candidat aux Présidentielles futures. «Je ne suis pas sûr que Idrissa Seck soit âgé pour céder la place aux jeunes. Il a deux ans d’âge de plus que Macky Sall. Il peut se représenter car, ils ne faut pas oublier que Me Wade a fait 26 ans de lutte dans l’opposition. Et puis quand on voit des gens comme Moustapha Niasse et Tanor Dieng qui sont toujours en activité, on se dit que Idrissa Seck peut toujours avoir sa chance d’être Président.»