Revue de presse…Le spectre du troisième mandat à la UNE

La presse quotidienne s’intéresse ce mercredi à divers sujets de l’actualité politique, mettant surtout en exergue les perspectives ouvertes par la présidentielle du 24 février et ses répercussions sur le paysage politique.

Le quotidien national Le Soleil indique que selon Seydou Guèye, porte-parole du gouvernement, « Macky Sall entame son dernier mandat à la tête du Sénégal ».

Le journal souligne que de cette manière, il coupe ainsi « court aux spéculations sur la quête d’un troisième mandat après la modification de la Constitution ».

« Le porte-parole du gouvernement monte au front », renchérit à ce sujet Walquotidien. Le journal écrit que pour Seydou Guèye, le débat sur un éventuel 3e mandat du président Macky Sall est « inutile ».

Tirant les leçons du scrutin de la présidentielle qui s’est soldé par la reconduction du président Macky Sall pour un second mandat de cinq ans, le quotidien Enquête écrit que « l’invalidation des candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall, et le boycott d’Abdoulaye Wade ont plus profité à Idrissa Seck et à Ousmane Sonko qu’au président Macky Sall ».

Le journal explique que c’est la conclusion à laquelle sont arrivés Moubarack Lo, ingénieur statisticien-économiste, Amaye Sy, ingénieur statisticien-économiste, et Moussa Diaw, diplômé en géographie et en économétrie dans une étude rendue publique mardi.

Anticipant sur l’éventualité d’un éclatement de la coalition présidentielle « Benno Bokk Yaakaar » (BBBY), le quotidien Tribune soutient que « le PS [Parti socialiste] et l’AFP [l’Alliance pour le progrès] risquent d’être les grands perdants ».

Selon le journal, « Macky Sall qui a décroché un second mandat, peut maintenant se défaire, sans état d’âme, de ces alliés dont les partis sont devenus des coquilles vides […] ».

Vox Populi publie un entretien avec Cheikh Abdou Bara Dolly, député et coordonnateur de Bokk Gis Gis (BGG), qui déclare que « sa préposition de loi pour l’amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall va passer comme lettre à la poste » à l’Assemblée nationale.

D’après lui, « pour la paix et la stabilité du pays,+les parlementaires vont voter cette loi+ ».

Sud Quotidien analyse la reconfiguration politique consécutive à la présidentielle du 24 février dernier avec un focus sur l’ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition).

Le journal donne à cet effet la parole au journaliste et analyste politique Momar Seyni Ndiaye selon qui le parti fondé par le président Abdoulaye Wade, est « en fin de cycle ».

En tout cas, Walfquotidien se demande si BBY ne serait pas guetté par le syndrome ivoirien après « l’annonce forte » de l’AFP de « présenter un candidat en 2024 ». Le journal rappelle qu’en Côte d’Ivoire, il y a eu « la rupture entre les principaux vainqueurs de 2011″.

Au sujet des prochaines élections locales prévues en décembre prochain, Le Quotidien prévient qu’ »en l’état actuel de la loi, il est quasi impossible, techniquement, d’organiser des élections municipales et départementales ».

Le journal souligne que pour cette raison, « des réformes s’imposent. Et au plus vite ».

A propos des débats ouverts après la présidentielle et portant notamment sur la dissolution de l’Assemblée nationale et la question d’un 3e mandat de Macky Sall, Le Témoin estime que « l’opinion [est] piégée par la classe politique ».

Le journal signale par ailleurs le « cambriolage spectaculaire » d’une station-service à Jaxaay, dans la banlieue de Dakar. « Dix hommes emportent près de 2 millions et demi de francs » CFA, rapporte le journal, selon lequel un vigile a été blessé à l’occasion.

Le quotidien L’Observateur livre d’ »effroyables révélations » sur le meurtre en Angleterre de Lala Kamara, une étudiante sénégalaise originaire de Kaolack.

Et selon Libération, les deux suspects, des Sénégalais, ont été « placés en garde à vue ».