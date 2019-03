De retour au Real Madrid, Zinédine Zidane, en plus d’avoir la main sur le mercato, bénéficiera également d’un salaire record pour un entraîneur.

Décidé à se séparer au plus vite de Santiago Solari après l’humiliation vécue par le Real Madrid face à l’Ajax Amsterdam en huitième de finale de la Ligue des champions, Florentino Perez était bel et bien prêt à tout pour convaincre Zinédine Zidane de revenir sur le banc merengue neuf mois seulement après avoir claqué la porte du club madrilène. En attestent les conditions offertes au technicien français pour son retour à la tête de la Maison Blanche.

Assuré d’avoir les pleins pouvoirs en matière de recrutement – un privilège très rare chez les cadors européens -, l’ancien champion du monde, qui avait fait de cette toute-puissance une condition indispensable à son retour, jouira d’émoluments à la hauteur de ce nouveau statut. A en croire Goal, le technicien français est en effet devenu ce lundi l’entraîneur le mieux payé au monde, dépassant ainsi son alter ego à l’Atlético, Diego Simeone.

Alors que l’Argentin émarge à 24 millions d’euros par saison, soit plus que les 21 millions d’euros perçus par Pep Guardiola à Manchester City, Zinedine Zidane, qui s’est engagé jusqu’en 2022, devrait toucher pas moins de 25 millions d’euros par an. Rien de moins que le plus gros salaire d’un entraîneur dans l’histoire du football. Payé seulement 600 000 euros au moment de sa nomination en lieu et place de Rafael Benitez en janvier 2016, Zinédine Zidane bénéficiait d’un salaire de 17 millions d’euros au moment de son départ en mai dernier. Le troisième sacre remporté en Ligue des champions et l’urgence de la situation valaient bien 50% d’augmentation…