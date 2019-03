Mercato…Neymar-Mbappé dans le plan de Zidane

Le président du Real Madrid, ravi d’avoir ramené Zinédine Zidane à la tête de la maison blanche, n’a pas fait mystère de son envie d’animer le marché des transferts en évoquant les stars du PSG.

Florentino Perez a réussi son coup. Son Real n’en finissait plus de boire la tasse et voyait son horizon dangereusement s’assombrir. Le président du Real Madrid a, d’un coup de baguette magique, ramené le sourire, la lumière et l’ambition avec un chef d’orchestre ambitieux : Zinédine Zidane. Pour un chapitre 2 loin de celui de la découverte et de la tutelle.

Le technicien français revient avec «les pleins pouvoirs», comme le souligne As. Il disposerait, selon les médias espagnols d’une enveloppe de 300 à 350 millions d’euros pour faire son marché et permettre au prestigieux club espagnol de retrouver le devant de la scène. Certains cadres du Real (tels Gareth Bale) devraient plier bagage. Le Français a obtenu des garanties. Eden Hazard et Kilian Mbappé font partie des cibles prioritaires. Interrogé à l’issue de la conférence de presse sur une possible venue du jeune champion du monde, Florentino Perez a glissé, malicieux, évoquant la force d’attraction de Zidane : «Il est Français…», des mots suspendus accompagnés d’un sourire laissant entendre que cela pourrait faciliter les choses. Et de poursuivre : «Ce qui compte, c’est de bien finir cette saison.»

Et quand le journaliste le relance pour lui demande de choisir entre Neymar et Mbappé, les deux stars du Paris SG, le président du Real Madrid lance, dans un sourire : «Les deux». Le défi est lancé. De loin, sachant que l’attaquant champion du monde a affirmé dimanche sur Téléfoot qu’il serait bien parisien la saison prochaine. L’ambition du Real va faire beaucoup, beaucoup parler. Et agiter le marché. Le Real et Zidane sont bel et bien de retour aux affaires. Le terne printemps sera plus facile à digérer dans la capitale espagnole. La fierté et l’ambition sont de retour. Florentino Perez a ouvert en grand les portes d’un Mercato XXL. En rêvant de nouveaux Galactiques…