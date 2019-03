Le FRN poursuit son combat pour des élections équitables

DECLARATION DU FRN

La Conférence des Leaders du Front pour la Démocratie et la Résistance Nationale (FRN) s’est réunie ce Lundi 11 Mars 2019 à Dakar.

La Conférence des Leaders a entamé une réflexion portant sur l’évaluation du combat mené par le FRN jusqu’ici, d’une part et, d’autre part sur les perspectives.

Il a été décidé d’approfondir et de systématiser cette réflexion. Dans cette perspective, des commissions de travail ont été chargées de préparer des rapports et des recommandations à soumettre à la conférence des leaders prévue le Samedi 30 Mars 2019.

D’ores et déjà, la Conférence des Leaders du FRN a relevé suite aux exposés les diverses manœuvres frauduleuses par lesquelles Macky Sall a perpétré un hold-up électoral pour se maintenir illégitimement au pouvoir. Le travail d’investigation des états-majors des candidats est en cours et les résultats seront portés à la connaissance de l’opinion nationale et internationale le moment venu.

Le FRN adresse ses félicitations aux candidats de l’opposition, ainsi qu’à tous les Sénégalais qui ont exprimé clairement leur volonté au Changement.

Le FRN poursuit son combat pour la restauration de la démocratie et l’organisation d’élections inclusives et équitables.

A ce propos la conférence des leaders appelle à l’unité de toute l’opposition et demande à tous les patriotes et démocrates à se tenir prêts pour les batailles futures dans les semaines et mois à venir.

Dakar le 12 Mars 2019

La Conférence des leaders du FRN

Le coordonnateur

Moctar Sourang