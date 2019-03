Il n’y a plus de club français en Ligue des champions : l’OL est éliminé après sa défaite 5-1 en 8e de finale face à Barcelone

Tout est allé de travers pour les Lyonnais, définitivement éliminés de la compétition.

L’Olympique lyonnais a perdu en huitième de finale retour de Ligue des champions face à Barcelone, cinq buts à un, mercredi 13 mars.

Ce résultat sans appel élimine l’OL de la compétition. Tout est allé de travers pour les Lyonnais, avec d’abord, un penalty signé Lionel Messi, après une faute de Jason Denayer. Anthony Lopes est ensuite resté longtemps à terre après un choc avec Philippe Coutinho. Peut-être encore un peu sonné, il n’a rien pu faire sur une belle combinaison conduisant au deuxième but barcelonais conclu par ce même Coutinho. Lionel Messi a ensuite marqué un troisième but en trompant Mathieu Gorgelin sur une nouvelle absence de la défense lyonnaise. Et quelques minutes plus tard, Gérard Piqué a signé un quatrième but en poussant le ballon dans le but déserté, sur un service de Lionel Messi. Le Français Ousmane Dembelé a ensuite encore alourdi le score avec un cinquième but, infligeant une sévère correction aux Gones.