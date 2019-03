Lala Kamara a été ligotée et battue à mort

Elle est dévastée. La disparition brutale de sa fille dans des circonstances atroces ronge son cœur. Elle pleure de toutes ses larmes et prie pour que les auteurs de cet acte ignoble soient punis sévèrement. Elle, c’est la mère de Lala Kamara, du nom de cette demoiselle retrouvée morte dans sa chambre à Manchester. « Je ne sais pas grand-chose de ce qui s’est passé. Je sais seulement qu’elle été tuée. Elle a été brutalement battue, les mains liées dans le dos et ils l’ont frappée. Elle est morte à cause des coups de poing violents qu’elle a reçus », a expliqué la mère de la défunte à la presse italienne informe Emedia.

Selon elle, sa fille était une personne bien, obéissante, respectueuse et avec un grand cœur. « Je l’ai entendu pour la dernière fois vendredi soir. Elle était heureuse pour son nouveau travail. Elle m’a dit au revoir en disant qu’elle m’appellerait le lendemain. Je ne l’ai plus entendu. Puis, dimanche, ils ont téléphoné pour nous dire que ma fille était morte », raconte toujours la mère de la victime qui dit ne pas connaitre ceux qui ont commis cet acte odieux. « Elle a toujours travaillé dur à tel point qu’elle nous envoyait de l’argent aussi et elle n’a pas fait de mauvaise chose.