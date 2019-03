Évacuation d’urgence : l’AIBD réussit son premier exercice

Dans le cadre de la sécurisation de l’Aéroport International Blaise Diagne et de ses passagers, le gestionnaire dudit aéroport Limak-AIBD Summa (LAS) a organisé, ce mercredi vers 10 heures un exercice de simulation d’attentat à la bombe dans une des toilettes de l’aérogare. Cet exercice a permis de tester la réaction des acteurs intervenant dans le domaine de la sûreté et de la sécurité sur la plateforme aéroportuaire : Police, Gendarmerie, Douane, HAAS, TSA, 2AS, ASECNA, AIBD SA, compagnies aériennes et celles des passagers. Ces derniers ont cru vivre une situation réelle, mais qui ont au finish apprécié l’encadrement des agents de facilitation et des forces de sécurité.

Dans ce communiqué parcouru par Dakaract, LAS nous informe que « un satisfecit a été relevé lors de la séance de débriefing pour un premier exercice ».

Toutefois, des recommandations ont été faites à certains acteurs pour l’amélioration des procédures et du système d’évacuation déjà performant grâce à l’implication de tous par l’intermédiaire du Service Sécurité-Incendie et d’Assistance à personne (SSIAP) de LAS.