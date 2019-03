Enfin Macky a gagné au HLM grâce à…Massamba Seye

Mohamet Massamba Seye entre dans la danse et tout change. Ce week-end dernier a été marqué au niveau du Parti pour l’émergence et le développement PED Natangué, le samedi par une caravane de remerciements aux populations des HLM et le dimanche une journée de réflexion et de bilan pour jubiler l’écrasante victoire au Premier Tour du Président Macky Sall. Avec l’engagement pour la première fois du Président Mohamet Massamba Seye au niveau de la Mouvance Présidentielle, le Président Macky Sall a gagné aux HLM où il perdait depuis 2012. Ceci est dû par le travail sans relâche de ce jeune natif des HLM, jeune candidat à peine 25 ans lors des élections municipales de 2014, il continue depuis lors à se consacrer plus de 5 ans au plein épanouissement de sa population et par des actions dans le social comme la distribution de ndogou, de fournitures scolaires, de cadeaux noël ou encore le projet de petit déjeuner à l’école. Le Parti PED Natangué se réjouit du bilan du Président Macky Sall et compte l’accompagner pour son mandat de 2019 à 2024 pour participer à la vision de l’émergence Horizon 2035 inchallah.