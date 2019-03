Des malades mentaux au défilé du 04 avril

A partir de 2020, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), compte faire défiler, le 04 avril, une centaine de malades mentaux errants, bien stabilisés, après une prise en charge médicale correcte, suivie d’une réinsertion totale au sein de la société. Cette opération de solidarité nationale, baptisée : « Ensemble, pour la dignité humaine », sera présentée au chef de l’Etat Macky SALL et à la Première Dame, Marième FAYE SALL, désignés par l’ASSAMM, pour les cinq prochaines années, Parrain et Marraine des malades mentaux errants. Depuis l’an 2000, Ansoumana DIONE et son organisation se battent inlassablement pour la résolution de ce vaste fléau social, jusqu’ici réclamée, à juste titre, par l’ensemble du peuple sénégalais. Après sept ans d’exercice du pouvoir, n’ayant rien servi à la frange la plus vulnérable de notre société, à cause seulement d’un manque total de vision des autorités sanitaires qui confondent la santé mentale à la psychiatrie, le Président Macky SALL a intérêt à écouter Ansoumana DIONE, en vue de discuter des voies et moyens, pour relever les énormes défis qui interpellent notre pays en matière de santé mentale. Pour cela, il lui adressera une demande d’audience, ce jeudi 14 mars 2019, avec l’espoir d’être reçu, au grand bonheur du peuple sénégalais.

Rufisque, le 13 mars 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)