La sortie énigmatique de Cristiano Ronaldo sur son départ

Avant de tenter l’exploit d’inverser la tendance contre l’Atlético de Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo est revenu sur son départ du Real.

L’été dernier, Cristiano Ronaldo a décidé de relever un nouveau défi en rejoignant la Juventus. Il a ainsi quitté le Real Madrid après neuf saisons de bons et loyaux services. Un club dont il a marqué l’histoire en remportant quatre Ligues des Champions et en devenant le meilleur buteur du club merengue. Interrogé par DAZN , le quintuple Ballon d’Or revient sur son départ et reconnaît que le Real lui manque un peu.

« L’Espagne et le Portugal ne me manquent pas beaucoup. Les choses sont comme elles sont. Évidemment j’ai laissé derrière moi beaucoup d’amis et un grand club. J’ai quitté un club qui m’a donné beaucoup d’affection et d’amis. Mais le pays ne me manque pas beaucoup parce que j’ai la même chose ici. C’est pour cela que ce n’était pas très difficile pour moi. Tout a été intense, intéressant et différent, mais je me suis bien adapté, et je suis heureux », confie Cristiano Ronaldo.

