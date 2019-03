Ils veulent le Poste de PM…Pour succéder à Macky

C’est la bagarre à l’APR pour le poste de Premier ministre…Ou mieux, pour le poste de président de l’APR et pourquoi pas de celui de président de la République…

La bataille de l’APR pour le poste de premier ministre (PM) cache des ambitions inavouées pour les prétendants à ce poste.

Depuis que le président Macky a rempilé à son poste au premier tour, une autre bataille a germé au sein de l’APR pour la primature. Le poste de Mahammed Boun Abdallah Dionne est devenu le plus convoité. Tous veulent être premier ministre : l’actuel médiateur, Alioune Badara Cissé, l’ancienne premier ministre, Mimi Touré, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’économie des Finances et du Plan, Amadou Ba, le Directeur Général de la Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé…

Mais qu’est-ce que cache ce poste ?

Être le Premier ministre signifierait « être le dauphin » de Macky pour la prochaine présidentielle s’il ne se représente pas selon certains constitutionnaliste qui considèrent que le président Macky est à son second et dernier mandat.

Et être dauphin du président Macky signifierait le contrôle de l’APR, de l’assemblée nationale et des mouvements politiques affiliés. Ainsi « le prochain PM serait par essence l’homme ou la femme plus puissante que le président qui va attendre patiemment sa fin en 2024 » selon un analyste politique.

La balle est donc dans le camp de Macky qui doit choisir un PM…moins vorace et travailleur qui va privilégier l’intérêt national et non « sa » carrière politique…