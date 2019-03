Augustin Senghor valide le stade de Thiès…Malgré l’état

Les autorités gouvernementales et locales ont opté ’’définitivement’’ d’organiser le match Sénégal-Madagascar prévu le 23 mars au Stade Lat-Dior de Thiès, a indiqué mardi, dans la capitale du rail, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor.

’’Le Sénégal opte définitivement de jouer à Thiès le match du 23 (mars) ‘’, a notamment dit Me Augustin Senghor s’adressant à la presse après une rencontre à huis-clos à la gouvernance, suivie d’une visite sur le terrain où les ouvriers sont à pied d’œuvre.

Pour lui, il n’y a plus d’inquiétude puisque des avancées ont été notées dans la mise en conformité de l’infrastructure.

L’entrepreneur promet que tout sera prêt à la fin de la semaine, a rapporté Augustin Senghor.

’’Maintenant, on ne parle plus de la question d’opportunité, on est dans le défi organisationnel ‘’, a dit le président de la FSF.

Selon lui, toutes les parties prenantes se sont mis d’accord pour que le match se tienne au Stade Lat-Dior.

Cela, précise-t-il, sous réserve que la CAF donne son onction, en le faisant homologuer par son expert, attendu ‘’d’ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine.’’

La délégation comptait, outre le président de la Fédération sénégalaise de football, le directeur de cabinet du ministre des Sports, Ibrahima Ndao.