Une grande responsable de l’APR à Koungheul tuée par…

La presse vient de relayer l’information selon laquelle une femme est passée de vie à trépas, hier, à Koungheul Commune. La dame Atta Boye qui a été heurtée lors d’une course-poursuite entre «Jakaartmen » et éléments de la Brigade de Gendarmerie de ladite localité était une fervente militante de Madame Socé Diop Dione, responsable politique d’envergure du parti présidentiel à Koungheul. Agée d’une cinquantaine d’années, elle est décriée par ses proches comme une femme pieuse, courageuse, calme et sincère. La défunte Atta qui milité depuis des années au Parti Démocratique Sénégalais(PDS) avait rallié, il y a quelques la mouvance présidentielle ce, par le truchement de la Directrice Générale de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics du Sénégal(ACBEP), Madame Socé Diop Dione. Très affectée par cette nouvelle effarante, Madame Dionne qui a pris en charge l’essentiel des frais du deuil, selon nos sources, a présenté ses tristes condoléances à sa famille éplorée: « Je suis très attristée par la mort subite d’une militante dévouée. Madame Ata Boye a été de tous les combats pour la massification et l’élargissement des bases de l’APR. Elle était une fidèle parmi les fidèles. Lors de la campagne électorale pour la Présidentielle, elle a bien mouillé le maillot. Elle participait à toutes nos activités comme meeting, caravane, etc. Sa mort est vraiment une immense perte. Je présente mes très sincères condoléances à sa famille, à tous mes militantes et militants. Que le Paradis d’Allah soit sa demeure éternelle. Amen! »